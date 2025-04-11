الجمعة 11 أبريل 2025
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حوادث

تشكيل لجنة هندسية لكشف أسباب انهيار عقار بالوايلي

انهيار عقار؛ فيتو
انهيار عقار؛ فيتو

أمرت نيابة الوايلي بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة منزل سكني قديم مكون من 3 طوابق، انهار دون وقوع أي إصابات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

انهيار جزئي لمنزل سكني بالوايلي

 
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع انهيار جزئي لمنزل سكني قديم بدائرة قسم شرطة الوايلي مكون من 3 طوابق، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين سقوط سقف غرفة بالطابق الأرضي دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار، وإخلاء السكان من العقار مع إخطار إدارة التنظيم ولجنة هندسية تابعة لجامعة القاهرة للمعاينة وتحديد مدى سلامة العقار.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة الوايلي غرفة عمليات الحماية المدنية ادارة شرطة النجدة قسم شرطة الوايلي

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