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خارج الحدود

زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

زلزال يضرب بابوا
زلزال يضرب بابوا غينيا الجديدة،فيتو

أفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل مساء اليوم بأن زلزالًا بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة.


وذكر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي أن "الزلزال وقع عند الساعة 20:04 بالتوقيت العالمي (23:04 بتوقيت موسكو)".

وكان مركز الزلزال على بعد 182 كيلومترًا جنوب شرق مدينة كيمبي التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 18 ألف شخص، فيما حدد مركز الزلزال على عمق 49 كيلومترًا.

ولم ترد أنباء فورية عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.

ويرجح الخبراء أن تكون الهزة قد امتدت على نطاق واسع في المناطق المجاورة، مع احتمال أن يكون سكان كيمبي، قد شعروا بهزات ملحوظة.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنه من المتوقع أن يتسبب الزلزال، في حدوث موجات تسونامي يتراوح ارتفاعها بين متر وثلاثة أمتار، وفق مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ.

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