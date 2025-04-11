الجمعة 11 أبريل 2025
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خارج الحدود

ترامب يهدد إيران ويضعها أمام خيارات قاسية حال التمسك ببرنامجها النووي

ترامب،فيتو
ترامب،فيتو

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خيَّر إيران بين أن توافق على طلب الرئيس ترامب بالتخلي عن برنامجها النووي أو أن تدفع ثمنا باهظا.

ترامب يهدد إيران 

وأكدت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية، كارولاين ليفيت، اليوم الجمعة، أن المحادثات الأمريكية مع إيران ستكون مباشرة، على الرغم من نفي طهران لهذا الأمر.

وصرحت ليفيت للصحفيين قائلة: "ستكون هذه محادثات مباشرة مع الإيرانيين، أريد أن يكون ذلك واضحًا تمامًا"، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي يؤمن بالدبلوماسية والمحادثات المباشرة، بما في ذلك التحدث وجهًا لوجه في نفس القاعة.

وأضافت أن الرئيس دونالد ترامب يريد أن تعلم إيران أن جميع الخيارات مطروحة لمنعها من تطوير أسلحة نووية.

وأوضحت أن "هدف ترامب النهائي هو ضمان عدم تمكن إيران من امتلاك سلاح نووي"، مع التأكيد على أن جميع الخيارات مفتوحة وأن إيران أمام خيار حاسم: إما أن توافق على مطالب ترامب أو تواجه عواقب وخيمة.

وأشارت ليفيت إلى أن الرئيس ترامب كان  شدد مرارًا على أن الهدف الأساسي للولايات المتحدة هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأنه متمسك بهذه الرؤية بشدة.

وكان الرئيس الأمريكي  ترامب أوضح أنه منفتح على التوصل لاتفاق مع الصين بشأن الرسوم الجمركية.

كما قال  دونالد ترامب إن سياسة الرسوم الجمركية التي فرضها على الواردات إلى بلاده، تسير على نحو ممتاز. 

جاء ذلك وفقا لما كتبه ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، حيث تابع: "إننا نسير بخطى ممتازة في تطبيق سياسة الرسوم الجمركية. هو أمر مثير للولايات المتحدة والعالم! تسير الأمور بسرعة".

وكانت وزارة التجارة الصينية قد دعت الولايات المتحدة في وقت مبكر اليوم إلى إلغاء الرسوم الجمركية وتصحيح أخطاء الولايات المتحدة بالكامل، وقال الرئيس الصيني شي جين بينج في أول تعليق له على الحرب التجارية مع الولايات المتحدة إن "الصين لا تخاف ومواجهة العالم تؤدي إلى عزلة من يقدم على المواجهة". 

وأكد مسئول في البيت الأبيض لشبكة CNBC أن معدل الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية بلغ فعليا 145%، وأشارت الشبكة إلى أن الأمر التنفيذي الأخير للرئيس الأمريكي يرفع الرسوم الجمركية على بكين من 84% إلى 125%، مضافا إليها الرسوم الجمركية بنسبة 20% التي فرضها ترامب سابقا على الصين. 

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