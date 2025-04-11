الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

متى تكون إفرازات الحمل طبيعية؟، والحالات التي تتطلب رعاية طبية

الحمل، فيتو
الحمل، فيتو

يمر جسم المرأة الحامل بتغيرات فسيولوجية عديدة تستدعي الانتباه والمتابعة الدقيقة، ومن بين هذه التغيرات، تبرز مسألة الإفرازات المهبلية التي قد تثير تساؤلات وقلق لدى الحوامل.

تعد الإفرازات المهبلية خلال فترة الحمل تعتبر في الغالب ظاهرة طبيعية ناتجة عن ارتفاع مستويات هرمون البروجسترون. هذا الهرمون يحفز عنق الرحم على إنتاج كميات متزايدة من المخاط، وهو سائل لزج أو خيطي القوام يلعب دورًا حيويًا في حماية الرحم والجنين النامي من البكتيريا الضارة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic ” الطبي.

الإفرازات الطبيعية للحمل

تتسم الإفرازات الطبيعية المصاحبة للحمل بالخصائص التالية:

اللون: شفافة، بيضاء، أو صفراء باهتة.

القوام: خفيفة.

الرائحة: عديمة الرائحة.

الأعراض المصاحبة: لا يصاحبها أي حكة، أو حرقة، أو تهيج في المنطقة المهبلية.

وقد تزداد ملاحظة الأفرازات خلال فترة الحمل، تمامًا كما قد تلاحظها المرأة في فترة التبويض أو عند استخدام وسائل منع الحمل التي تحتوي على البروجستين فقط.

علامات تستدعي الحذر أثناء الحمل

وقد تستدعي بعض الإفرازات المهبلية الحذر لأنها قد تشير إلى وجود مشكلة صحية تستدعي استشارة الطبيب المختص. وتشمل هذه الإفرازات ما يلي:

اللون: أصفر داكن، أخضر، أو بلون الصدأ.

القوام: سميكة تشبه الجبن.

الرائحة: كريهة.

الأعراض المصاحبة: مصحوبة بحكة، أو حرقة، أو تهيج.

وهذه العلامات قد تدل على التهابات مختلفة، مثل التهاب المهبل البكتيري الذي يتميز برائحة كريهة، أو العدوى الفطرية التي تسبب إفرازات بيضاء متكتلة. ومن المهم علاج هذه الحالات خلال فترة الحمل. كما أن الإفرازات الملونة قد تكون مرتبطة بعدوى منقولة جنسيًا أو مشاكل صحية أخرى.

ماذا عن الإفرازات الوردية؟

الإفرازات الوردية خلال الحمل قد تحمل دلالات مختلفة، حيث أن اللون الوردي يشير إلى وجود دم. وفي حين أن بعض البقع الدموية الخفيفة قد تكون طبيعية، إلا أن ظهور خط من الدم يستدعي الانتباه.

الأسباب محتملة للإفرازات الوردية:

نزيف الانغراس: قد تلاحظ بعض النساء بقعًا خفيفة أو إفرازات وردية في المراحل المبكرة من الحمل، حتى قبل التأكد من الحمل. يُعرف هذا بـ "نزيف الانغراس" ويحدث عندما تلتصق البويضة المخصبة بجدار الرحم.

نزول بقع دم بعد الفحوصات أو الجماع: قد ينتج ظهور القليل من الإفرازات الوردية عن تهيج بسيط في المهبل بعد الفحص الطبي أو الجماع.

خروج السدادة المخاطية: في المراحل المتأخرة من الحمل، قد تلاحظ المرأة إفرازات لزجة، هلامية، وخيطية ذات لون وردي فاتح. هذه غالبًا ما تكون "السدادة المخاطية"، وهي طبقة سميكة من المخاط تحمي الرحم والجنين من البكتيريا. خروج هذه السدادة يعتبر طبيعيًا بعد الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل، ولكنه قبل ذلك قد يشير إلى ولادة مبكرة ويتطلب استشارة الطبيب.

نزيف شبيه بنزيف الدورة الشهرية:  أن نزول دم غزير يشبه نزيف الدورة الشهرية خلال الحمل ليس طبيعيًا ويتطلب التوجه الفوري إلى قسم الطوارئ أو قسم الولادة للفحص.

نصائح هامة للأمهات الحوامل

على الأمهات الحوامل اتخاذ الإجراءات التالية في حال ملاحظة أي إفرازات غير طبيعية:

من المهم التوجه إلى قسم الطوارئ فورًا في الحالات التالية:

وجود نزيف مهبلي (وليس مجرد بقع).

تسرب سائل شفاف بكمية كبيرة يبلل الفوطة الصحية (قد يكون علامة على نزول ماء الجنين).
الاتصال بمكتب الطبيبة في الحالات التالية:

ظهور إفرازات غير شفافة، أو بيضاء، أو صفراء باهتة.

وجود رائحة كريهة للإفرازات.

إذا كان الإفراز سميكًا أو متكتلًا.

وجود حكة أو تهيج بالقرب من المهبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الافرازات المهبلية الإفرازات الطبيعية للحمل الإفرازات المهبلية خلال فترة الحمل الحمل عنق الرحم

الأكثر قراءة

الديب فريزر تحول إلى نعش، القصة الكاملة لمقتل جزار داخل محله بالهرم

الجنون يصيب أسعار الذهب، وعيار 18 يتخطى الـ 4000 جنيه اليوم الجمعة

أمطار خفيفة ونشاط للرياح، الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت

أزمة في بيراميدز بسبب تأشيرات السفر استعدادا لمباراته أمام أورلاندو بدوري الأبطال

الكهرباء تحسم الجدل حول مصير شرائح الاستهلاك بعد رفع أسعار البنزين والسولار

محمد صلاح الثاني بعقده الجديد.. ترتيب اللاعبين الأعلى أجرًا في البريميرليج (إنفوجراف)

سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الجمعة 11 أبريل 2025

سعر صرف الدولار في المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

منوعات

المزيد

حبس أم بريطانية بسبب إبعاد أطفالها عن استخدام الموبايل

السلطات الجزائرية تحجز كمية ضخمة من الأحجار النيزكية

مخبأة في شحنة دجاج، ضبط كمية كبيرة من الكوكايين بالسعودية

لبنان يتلف كمية كبيرة من المخدرات ضبطتها الجهات الأمنية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألمنيوم 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه

قفزة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

تعرف على سعر كيلو السكر في السوبر ماركت اليوم الجمعة

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح الثاني بعقده الجديد.. ترتيب اللاعبين الأعلى أجرًا في البريميرليج (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكم صيام المرأة بدون إذن زوجها، متى يجب ويجوز؟

تفسير حلم سماع نباح الكلب في المنام وعلاقته بالتغلب على الأعداء

حكم صيام يوم السبت في غير الفريضة وبدء الست من شوال به

المزيد
الجريدة الرسمية