متى تكون إفرازات الحمل طبيعية؟، والحالات التي تتطلب رعاية طبية

يمر جسم المرأة الحامل بتغيرات فسيولوجية عديدة تستدعي الانتباه والمتابعة الدقيقة، ومن بين هذه التغيرات، تبرز مسألة الإفرازات المهبلية التي قد تثير تساؤلات وقلق لدى الحوامل.

تعد الإفرازات المهبلية خلال فترة الحمل تعتبر في الغالب ظاهرة طبيعية ناتجة عن ارتفاع مستويات هرمون البروجسترون. هذا الهرمون يحفز عنق الرحم على إنتاج كميات متزايدة من المخاط، وهو سائل لزج أو خيطي القوام يلعب دورًا حيويًا في حماية الرحم والجنين النامي من البكتيريا الضارة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic ” الطبي.

الإفرازات الطبيعية للحمل

تتسم الإفرازات الطبيعية المصاحبة للحمل بالخصائص التالية:

اللون: شفافة، بيضاء، أو صفراء باهتة.

القوام: خفيفة.

الرائحة: عديمة الرائحة.

الأعراض المصاحبة: لا يصاحبها أي حكة، أو حرقة، أو تهيج في المنطقة المهبلية.

وقد تزداد ملاحظة الأفرازات خلال فترة الحمل، تمامًا كما قد تلاحظها المرأة في فترة التبويض أو عند استخدام وسائل منع الحمل التي تحتوي على البروجستين فقط.

علامات تستدعي الحذر أثناء الحمل

وقد تستدعي بعض الإفرازات المهبلية الحذر لأنها قد تشير إلى وجود مشكلة صحية تستدعي استشارة الطبيب المختص. وتشمل هذه الإفرازات ما يلي:

اللون: أصفر داكن، أخضر، أو بلون الصدأ.

القوام: سميكة تشبه الجبن.

الرائحة: كريهة.

الأعراض المصاحبة: مصحوبة بحكة، أو حرقة، أو تهيج.

وهذه العلامات قد تدل على التهابات مختلفة، مثل التهاب المهبل البكتيري الذي يتميز برائحة كريهة، أو العدوى الفطرية التي تسبب إفرازات بيضاء متكتلة. ومن المهم علاج هذه الحالات خلال فترة الحمل. كما أن الإفرازات الملونة قد تكون مرتبطة بعدوى منقولة جنسيًا أو مشاكل صحية أخرى.

ماذا عن الإفرازات الوردية؟

الإفرازات الوردية خلال الحمل قد تحمل دلالات مختلفة، حيث أن اللون الوردي يشير إلى وجود دم. وفي حين أن بعض البقع الدموية الخفيفة قد تكون طبيعية، إلا أن ظهور خط من الدم يستدعي الانتباه.

الأسباب محتملة للإفرازات الوردية:

نزيف الانغراس: قد تلاحظ بعض النساء بقعًا خفيفة أو إفرازات وردية في المراحل المبكرة من الحمل، حتى قبل التأكد من الحمل. يُعرف هذا بـ "نزيف الانغراس" ويحدث عندما تلتصق البويضة المخصبة بجدار الرحم.

نزول بقع دم بعد الفحوصات أو الجماع: قد ينتج ظهور القليل من الإفرازات الوردية عن تهيج بسيط في المهبل بعد الفحص الطبي أو الجماع.

خروج السدادة المخاطية: في المراحل المتأخرة من الحمل، قد تلاحظ المرأة إفرازات لزجة، هلامية، وخيطية ذات لون وردي فاتح. هذه غالبًا ما تكون "السدادة المخاطية"، وهي طبقة سميكة من المخاط تحمي الرحم والجنين من البكتيريا. خروج هذه السدادة يعتبر طبيعيًا بعد الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل، ولكنه قبل ذلك قد يشير إلى ولادة مبكرة ويتطلب استشارة الطبيب.

نزيف شبيه بنزيف الدورة الشهرية: أن نزول دم غزير يشبه نزيف الدورة الشهرية خلال الحمل ليس طبيعيًا ويتطلب التوجه الفوري إلى قسم الطوارئ أو قسم الولادة للفحص.

نصائح هامة للأمهات الحوامل

على الأمهات الحوامل اتخاذ الإجراءات التالية في حال ملاحظة أي إفرازات غير طبيعية:

من المهم التوجه إلى قسم الطوارئ فورًا في الحالات التالية:

وجود نزيف مهبلي (وليس مجرد بقع).

تسرب سائل شفاف بكمية كبيرة يبلل الفوطة الصحية (قد يكون علامة على نزول ماء الجنين).

الاتصال بمكتب الطبيبة في الحالات التالية:

ظهور إفرازات غير شفافة، أو بيضاء، أو صفراء باهتة.

وجود رائحة كريهة للإفرازات.

إذا كان الإفراز سميكًا أو متكتلًا.

وجود حكة أو تهيج بالقرب من المهبل.

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