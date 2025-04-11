محافظ الوادي الجديد يمنح جمعيات المساكن فرصة جديدة لتوفيق أوضاعها

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد خلال لقاء جماهيري حاشد، عقب صلاة الجمعة بالمجمع الاسلامى، إرجاء قرار السحب ومنح جمعيات البناء والمساكن الفرصة لتوفيق أوضاعها المالية والإدارية، والعمل على تنفيذ المرافق الحيوية لأراضيها وذلك فى استجابة عاجلة لمطالب المواطنين والنواب وممثلي رؤساء الجمعيات.

وأوضح المحافظ، أن هذا القرار يأتى بعد دراسة شاملة للتكاليف الفعلية للمرافق، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق والاتصالات، موجها بتشكيل لجنة بكل مركز لمراجعة أعمال الجمعيات والتأكد من أوضاعها القانونية والمالية، إلى جانب عرض مقترحات سريعة لتنفيذ المرافق، بما يعود بالنفع على الأعضاء.

ودعا الزملوط أعضاء الجمعيات إلى التعاون مع مجالس الإدارات وسرعة سداد رسوم المرافق وفقًا للتكلفة الحالية لضمان تحسين الخدمات وتعزيز دور الجمعيات في خدمة المواطنين.

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