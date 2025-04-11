الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الوادى الجديد تعلن أسعار تعريفة الركوب بمراكزها الخمس بزيادة 15%

أسعار المواد البترولية،
أسعار المواد البترولية، ڤيتو

 أعلنت محافظة الوادي الجديد، رفع تعريفة مواصلات سيارات الأجرة اليوم الجمعة، بنسبة 15% لسيارات الأجرة التي تعمل بالبنزين، وسيارات الأجرة التي تعمل بالسولار، وذلك على مستوى المراكز الإدارية الخمس.

وقال معتمد عبدالمعتصم، مدير المواقف بالوادي الجديد، إنه تم إقرار تعريفة المواصلات الجديدة لسيارات الأجرة في ظل ارتفاع أسعار السولار والبنزين، الأمر الذي تطلب وضع تعريفة جديدة للمواصلات بزيادة نسبة 15%، لجميع الخطوط لسيارات السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة بين مراكز المحافظة وبين المحافظة وخطوط المحافظات الأخرى، موجها بالرقابة المشددة على المواقف لضمان عدم التلاعب أو فرض أي زيادات غير المعتمدة في أسعار المواصلات على المواطنين.

وأشار مدير مواقف الوادي الجديد، إلى أن رفع تعريفة المواصلات جاء بعد اجتماع لجنة عليا ضمت جميع المعنيين بالمحافظة وتحديد نسب الزيادة.

هذا وقد أعلنت وزارة البترول، أنه اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 11- 4 - 2025، تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار  والمازوت الصناعى والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز لتكون الأسعار كالتالى: 
بنزين 95..  19 جنيه لتر 
بنزين 92..  17.25 جنيه لتر 
بنزين 80.  15.75 جنيه لتر 
السولار.... 15.5 جنيه لتر
والكيروسين....15.5 جنيه لتر
والمازوت المورد لباقى الصناعات  سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن.
وأسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم 200 جنيه  
وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه 
وطن الغاز الصب 16000 جنيه 
والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيه للمليون وحدة حرارية 
وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ارتفاع اسعار السولار والبنزين ارتفاع أسعار السولار اسعار السولار والبنزين اسعار تعريفة الركوب السولار والبنزين الوادى الجديد تعريفة المواصلات تعريفة المواصلات الجديدة سيارات السرفيس غاز تموين السيارات

الأكثر قراءة

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

خبر سار لجماهير الزمالك بشأن بديل زيزو

20 جنيها للأتوبيسات المكيفة، التعريفة الجديدة للنقل العام والجماعي

مصدر يكشف سر الزيادة في أسعار أسطوانة الغاز المنزلي

بعد قرار المحافظ، تعريفة الركوب الجديدة بمواقف سرفيس القاهرة

بعد زيادة البنزين والسولار، محافظ القاهرة يقرر رفع تعريفة الركوب من 10 إلى 15%

تفاصيل عقد محمد صلاح الجديد مع ليفربول

البترول تكشف أسباب رفع أسعار الوقود وتعلن موعد الزيادة القادمة

منوعات

المزيد

الصين تطلق أول مركز ضخم لتدريب الروبوتات الشبيهة بالبشر

شبه "تشوباكابرا" الأسطوري، مخلوق غريب يثير الذعر في مدينة أمريكية (فيديو)

قتل صديقته عن طريق الخطأ، الشرطة الأمريكية تطلق سراح أحد المجرمين

تكشف عن أكثر من 3 كيلومتر من التوصيلات العصبية، خريطة غير مسبوقة لدماغ فأر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس الأصفر اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الأهلي الثاني وبيراميدز الأخير.. 110.94 مليون يورو تتنافس بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحريق في المنام وعلاقته بتحقيق مكانة بين الآخرين

ما مفهوم الطواف وهل ينقطع تتابع أشواطه بصلاة الفرض؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 11 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية