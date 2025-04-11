الوادى الجديد تعلن أسعار تعريفة الركوب بمراكزها الخمس بزيادة 15%

أعلنت محافظة الوادي الجديد، رفع تعريفة مواصلات سيارات الأجرة اليوم الجمعة، بنسبة 15% لسيارات الأجرة التي تعمل بالبنزين، وسيارات الأجرة التي تعمل بالسولار، وذلك على مستوى المراكز الإدارية الخمس.

وقال معتمد عبدالمعتصم، مدير المواقف بالوادي الجديد، إنه تم إقرار تعريفة المواصلات الجديدة لسيارات الأجرة في ظل ارتفاع أسعار السولار والبنزين، الأمر الذي تطلب وضع تعريفة جديدة للمواصلات بزيادة نسبة 15%، لجميع الخطوط لسيارات السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة بين مراكز المحافظة وبين المحافظة وخطوط المحافظات الأخرى، موجها بالرقابة المشددة على المواقف لضمان عدم التلاعب أو فرض أي زيادات غير المعتمدة في أسعار المواصلات على المواطنين.

وأشار مدير مواقف الوادي الجديد، إلى أن رفع تعريفة المواصلات جاء بعد اجتماع لجنة عليا ضمت جميع المعنيين بالمحافظة وتحديد نسب الزيادة.

هذا وقد أعلنت وزارة البترول، أنه اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 11- 4 - 2025، تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعى والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز لتكون الأسعار كالتالى:

بنزين 95.. 19 جنيه لتر

بنزين 92.. 17.25 جنيه لتر

بنزين 80. 15.75 جنيه لتر

السولار.... 15.5 جنيه لتر

والكيروسين....15.5 جنيه لتر

والمازوت المورد لباقى الصناعات سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن.

وأسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم 200 جنيه

وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه

وطن الغاز الصب 16000 جنيه

والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيه للمليون وحدة حرارية

وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات

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