محافظ الوادي الجديد يتفقد مواقف الأجرة لمتابعة الالتزام بالتسعيرة الجديدة (صور)

أجرى اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، جولة مفاجئة بمركز الخارجة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع، سكرتير عام المحافظة المساعد، وجهاد متولى رئيس المركز وعدد من القيادات التنفيذية المعنية، لتفقد مواقف سيارات الأجرة في مناطق متفرقة بالخارجة.

وتأتي الزيارة لمتابعة الالتزام بتسعير المواد البترولية والتعريفة الجديدة للأجرة، حيث أكد المحافظ على ضرورة الالتزام بالوضوح في تعريف أسعار الأجرة في جميع المواقف، كما دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات في رفع الأسعار من خلال غرف العمليات ومنظومة الشكاوى الحكومية.

ضمان الالتزام وحماية حقوق المواطنين..

وفي إطار سعيه لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة، وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتكثيف حملات المتابعة على مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود بجميع مراكز المحافظة اعتبارا من اليوم الجمعة عقب صدور قرار لجنة تسعير المواد البترولية.

وكلف رؤساء المراكز بتكثيف الحملات اليومية والمرور على مواقف الاجرة وخطوط السير الداخلية والخارجية، مشددا على دور إدارة المرور فى توفير دوريات ثابتة بكافة مواقف الأجرة بما لا يضر بمصلحة المواطنين أو السائقين، بالإضافة إلى تكثيف حملات الرقابة على الأسواق؛ لضبط الأسعار بالتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

هذا وتستقبل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة شكاوى المواطنين بشأن مخالفات التسعيرة على الأرقام التالية:

▫️أرضي: 092/ 2925446

▫️واتساب: 01009945477

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