السبت 12 أبريل 2025
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حوادث

إيداع رضيع عثر عليه ملقى في مدخل عقار بحدائق القبة إحدى دور الرعاية

رضيع، فيتو
رضيع، فيتو

أمرت نيابة حدائق القبة بإيداع طفل رضيع حديث الولادة عثر عليه ملقى في مدخل عقار بمنطقة حدائق القبة إحدى دور الرعاية. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على طفل ملقى في مدخل عقار بحدائق القبة وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.


وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من مكان الواقعة تمهيدًا لتسليمها للنيابة لتفريغها، فيما يقوم فريق من رجال المباحث بسماع أقوال الشهود لسرعة التوصل لهوية المتهم بإلقاء الرضيع وضبطه.

 

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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نيابة حدائق القبة غرفة عمليات النجدة أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة

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