الجمعة 11 أبريل 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفلسطيني التحضير لمؤتمر إعمار غزة

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الفلسطيني، فيتو

 التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم مع الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، وذلك على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

 

تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار 

 وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول آخر التطورات بالنسبة لجهود مصر فى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والمفاوضات الجارية لبدء المرحلة الثانية من الاتفاق، وكذلك التحركات لدعم الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة مع الفاعلين الدوليين، والتحضيرات ذات الصلة بمؤتمر إعادة الإعمار الذي تستضيفه مصر بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.

 كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في الضفة الغربية في ظل الاقتحامات العسكرية المتكررة بالمدن والمخيمات بالضفة الغربية.

 

رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم

 وأكد الوزير عبد العاطى مجددا على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم والتمسك بالحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مشددًا على ضرورة العمل على خلق الأفق السياسي اللازم لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

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