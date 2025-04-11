غدا، نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض طفلة العاشر من رمضان

تنظر محكمة جنايات المنصورة، غدا السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم خيري صلاح "34 سنة عاطل"، بتهمة هتك عرض طفلة داخل دورة مياه بالعاشر من رمضان.



كان المستشار أسامة الشاعر، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الزقازيق، قد أحال المتهم في واقعة هتك عرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات بمدينة العاشر من رمضان إلى محكمة الجنايات، وذلك عقب تسلم تقرير الطب الشرعي الذي أكد تعرض الطفلة لإصابة بالغة ونزيف حاد نتيجة الاعتداء.

بدأت الواقعة عندما استغل المتهم، البالغ من العمر 30 عامًا، وجود الطفلة بمفردها داخل دورة مياه عمومية في سوق "ابني بيتك" بالحي العاشر، وقام بالاعتداء عليها بالقوة.

وعند سماع الأهالي صرخات الطفلة، هرعوا إلى المكان، وتمكنوا من ضبطه والاعتداء عليه قبل تسليمه للشرطة.



اعترف المتهم بجريمته، مبررًا فعلته باضطراب نفسي، فيما استمعت النيابة إلى شهادات الشهود، الذين أكدوا صحة الواقعة.

كما انتقلت النيابة إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينة، وأخطرت نجدة الطفل والمجلس القومي للطفولة والأمومة لتقديم الدعم النفسي للمجني عليها. إجراءات قانونية صارمة.

أكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في مكافحة جرائم التعدي على الأطفال، واتخذت النيابة العامة جميع الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تقرر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات مع استمرار حبسه، تمهيدًا لمحاكمته.

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