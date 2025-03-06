الخميس 06 مارس 2025
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ضبط عاطل هتك عرض طفلة داخل حمام عمومي بالشرقية (فيديو وصور)

ضبط عاطل هتك عرض
ضبط عاطل هتك عرض طفلة داخل حمام عمومي بالشرقية،فيتو

شهر رمضان 2025، تمكن عدد من الأهالي بالحي 10 بمدينة العاشر من رمضان بـمحافظة الشرقية من ضبط شخص بعدما هتك عرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، أثناء تواجدها داخل حمام عمومي في نهار رمضان بجوار سوق ابنى بيتك بالمدينة حيث لقنوه علقة ساخنة قبل تسليمه لرجال الشرطة.

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بكاء طفلة يكشف جريمة بشعة في نهار رمضان

بعد صرخات والدة الطفلة وهى سيدة مكافحة وتعمل بذات المنطقة التي فوجئت عقب عودة ابنتها وهى تبكى وعندما سألتها عن سبب بكائها أكدت لها أنها تعرضت لهتك عرض من شاب كبير داخل الحمام.

 

جريمة في نهاررمضان،ضبط عاطل هتك عرض طفلة داخل حمام عمومي بالشرقية،فيتو
جريمة في نهار رمضان، ضبط عاطل هتك عرض طفلة داخل حمام عمومي بالشرقية،فيتو
جريمة في نهاررمضان،ضبط عاطل هتك عرض طفلة داخل حمام عمومي بالشرقية،فيتو1
جريمة في نهار رمضان،ضبط عاطل هتك عرض طفلة داخل حمام عمومي بالشرقية،فيتو1
جريمة في نهاررمضان،ضبط عاطل هتك عرض طفلة داخل حمام عمومي بالشرقية،فيتو2
جريمة في نهار رمضان،ضبط عاطل هتك عرض طفلة داخل حمام عمومي بالشرقية،فيتو2

مقطع فيديو يرصد لحظة القبض علي المتهم بهتك عرض طفلة ابنى بيتك

فيما تداول رواد التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو يرصد لحظة إمساك الأهالي بالمتهم وتلقينه علقة موت وتسليمه للشرطة، حيث ظهر وهو لا يستطيع السير على قدميه بينما جرى نقل الطفلة والتى أصيبت بنزيف وحالة إعياء وجروح ليجري نقلها بسيارة إسعاف إلى المستشفى.

نقل الطفلة  للمستشفي،فيتو
نقل الطفلة  للمستشفى،فيتو

وفجّر حادث اغتصاب الطفلة حالة من الغضب بين رواد السوشيال ميديا بمحافظة الشرقية مستنكرين هذه الجريمة البشعة فيما كشفت الفحوصات الطبية المبدئية أن الطفلة تعاني من إصابات خطيرة لتصبح بين الحياة والموت.

نقلة الطفلة المعتدى عليها للمستشفي،فيتو
نقل الطفلة المعتدى عليها للمستشفي،فيتو
جريمة في نهاررمضان،ضبط عاطل هتك عرض طفلة داخل حمام عمومي بالشرقية،فيتو4
جريمة في نهار رمضان،ضبط عاطل هتك عرض طفلة داخل حمام عمومي بالشرقية،فيتو4

عقوبة هتك العرض.. يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك

ونصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

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