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حى الجمرك: المنزل المنهار بحي اللبان له قرار هدم ولم ينفذ

الإسكندرية
الإسكندرية

كشف حي الجمرك في الإسكندرية  صدور قرار هدم رقم 14 لسنة 2022 لم ينفذ لعقار اللبان المنهار، مساء اليوم الجمعة، والذي أسفر عن إصابة 3 أطفال وما زالت سيدة مفقودة أسفل الأنقاض.

 

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شهدت منطقة اللبان التابعة لحي الجمرك في الإسكندرية اليوم الجمعة، انهيار عقار قديم مكون من طابقين، وتم انتشال طفلين وفتاة علي قيد الحياة من أسفل العقار المنهار، وجرى نقلهما إلى مستشفى رأس التين، لتلقي العلاج اللازم.

وانتقل الفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية، واللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، واللواء بهاء زحير، مدير إدارة البحث الجنائي، رفقة الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث لمتابعة جهود الانقاذ.

وتبين من المعاينة انهيار عقار مكون 3 طوابق مأهول بالسكان، فيما انتشلت قوات الحماية المدنية، 3 أطفال " ولدين وبنت" على قيد الحياة من أسفل أنقاض عقار اللبان المنهار وجرى نقلهم إلى مستشفى رأس التين، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين أن المصابين هم كل من "نوح رامي محمد عبد المنعم 4 شهور، ومنة صبري حسين 15 سنة، ومحمد صبري حسين ٦ سنوات"، فيما تواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، البحث عن سيدة مفقودة أسفل أنقاض العقار المنهار بحي الجمرك.

وأجرى المستشار عبد الله شهاب، وكيل نيابة اللبان في الإسكندرية، معاينة لموقع العقار المنهار، وسماع أقوال شهود العيان وطلب ملف

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حي الجمرك الاسكندرية مستشفى رأس التين الفريق أحمد خالد حسن

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