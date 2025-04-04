الجمعة 04 أبريل 2025
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رياضة

حمدي فتحي يقود الوكرة للتقدم علي أم صلال 0/1 في الشوط الأول

الوكرة القطري
الوكرة القطري

يتقدم فريق الوكرة علي نظيره أم صلال بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهم الان علي ملعب حمد الكبير، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري القطري

وسجل فريد بولاية هدف التقدم لفريق الوكرة في الدقيقة 19.  

وتواجد حمدي فتحي في التشكيل الأساسي لفريق الوكرة لمواجهة أمام صلال بالدوري القطري.

تشكيل الوكرة ضد أم صلال 

وجاء تشكيل الوكرة لمواجهة أم صلال كالتالي:
حراسة المرمى: سعود الخاطر

الدفاع: عمر صلاح - لوكاس مينديز - صهيب جنان - ألكسندر شولز

الوسط: عيسى العيدوني - فريد بولاية - المهدي حسين- حمدي فتحي

الهجوم: أيمن حسين - أيوب عسال.

ترتيب الوكرة وأم صلال في الدوري القطري 

ويحتل الوكرة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد أم صلال في المركز 11 في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة.

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