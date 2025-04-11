الجمعة 11 أبريل 2025
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خارج الحدود

البحرية الأمريكية: نقلنا كتيبة باتريوت إلى الشرق الأوسط خلال ٧٣ طلعة جوية

صواريخ باتريوت
صواريخ باتريوت

نقل موقع أكسيوس عن القيادة البحرية الأمريكية بالمحيطين الهندي والهادي قولها:  نقلنا كتيبة باتريوت إلى الشرق الأوسط من خلال ٧٣ طلعة جوية.

الجيش الأمريكي يرسل كتيبة صواريخ باترويت إلى الشرق الأوسط 

وأمس الخميس،أعلن الجيش الأمريكي، أن حاملة طائرات ثانية أرسلتها الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط لحماية التدفقات التجارية قد وصلت إلى المنطقة.


وقالت القيادة الأمريكية المشتركة للشرق الأوسط في بيان على منصة إكس إن "حاملة الطائرات يو إس إس كارل فينسون وجناحها الجوي الذي يضم مقاتلات إف-35 سي لايتنينج الثانية تعمل جنبًا إلى جنب مع حاملة الطائرات يو إس إس هاري إس. ترومان في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".

 

يأتي ذلك فيما يشن الجيش الأمريكي حاليًّا حملة مكثفة من الضربات ضد جماعة (الحوثيين) في اليمن.


ووفق مسؤول عسكري أمريكي، ضربت الولايات المتحدة أكثر من 100 هدف في اليمن منذ إطلاق حملتها الجوية الأخيرة ضد الحوثيين في منتصف مارس.


ومنذ أكتوبر 2023، دخلت جماعة الحوثي في خط المواجهة الإقليمية المرتبطة بالحرب في غزة، عبر إعلانها استهداف سفن تجارية مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها في البحر الأحمر وبحر العرب، في محاولة للضغط على تل أبيب ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.

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الجيش الأمريكي صواريخ باترويت الشرق الأوسط حاملة طائرات

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