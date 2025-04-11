الجمعة 11 أبريل 2025
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حوادث

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بأسيوط

ضبط 3 أشخاص بتهمة
ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد ثلاثة أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط، لقيامهم بغسل 70 مليون جنيه من عائدات نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

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وكانت أجهزة الامن رصدت نشاط الأشخاص المتورطين، الذين تم تحديدهم على أنهم من ذوي المعلومات الجنائية، حيث قاموا بغسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير القانونية في المخدرات. 

ووفقًا للتحقيقات، استخدم المتهمون عدة طرق لإخفاء مصدر الأموال، شملت تأسيس أنشطة تجارية وهمية، بالإضافة إلى شراء عقارات وأراضٍ زراعية، إلى جانب امتلاك سيارات فاخرة.

 

تقدر قيمة الممتلكات التي تم غسلها بحوالي 70 مليون جنيه تقريبًا، حيث تم استثمار هذه الأموال في صفقات تجارية غير قانونية بغرض تضليل الجهات المعنية وإخفاء المصدر غير المشروع لها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين.

 

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الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غسل الأموال المتحصلة غسل الأموال مكافحة المخدرات مكافحة المخدرات والأسلحة

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