وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان موقفي عبدالمنعم رياض والسيدة عائشة ومحطات الوقود (صور)

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم عددًا من مواقف النقل الجماعى ومحطات الوقود بالقاهرة وذلك للاطمئنان على حركة نقل الركاب وانتظام العمل بالمواقف والإلتزام بخط السير والتعريفة الجديدة لركوب السيارات بعد زيادة أسعار المواد البترولية.

وتضمنت جولة وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة المرور على موقفى السيدة عائشة وعبدالمنعم رياض حيث استمعا من مدير الموقف إلى شرح حول الإجراءات التي تم اتخاذها بالموقف فيما يخص تعديل تعريفة الركوب في مختلف الخطوط والتي تتراوح ما بين 10 % إلى 15 %، بالإضافة إلى تعليق السيارات للتعريفة الجديدة فى أماكن واضحة للمواطنين بالموقف.

كما حرصت الدكتورة منال عوض والدكتور إبراهيم صابر على التحدث مع عدد من المواطنين المترددين على موقفى عبدالمنعم رياض والسيدة عائشة بخصوص تعريفة الركوب الجديدة ومدي إلتزام السائقين بالمواقف بها والتي تم طباعتها وتعليقها فى أماكن واضحة للجميع.

وطالبت وزيرة التنمية المحلية من المواطنين عدم دفع أي مبالغ مالية بخلاف التي تم الإعلان عنها في جميع الخطوط بعد الزيادات الجديدة في أسعار المواد البترولية، كما طلبت د.منال عوض من المواطنين بالإبلاغ عن أي شكاوي في حال وجود أي مخالفات من السائقين والتواصل مع الخط الساخن وغرفة عمليات محافظة القاهرة ومبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة للإبلاغ عن أي مخالفات.

جولة مفاجئة على محطات الوقود

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية باستمرار الجولات الميدانية للقيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الأحياء في الفترات الصباحية والمسائية لمتابعة انتظام حركة المواقف وإلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وشددت د.منال عوض على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات في هذا الشأن.

كما قامت د.منال عوض ومحافظ القاهرة بجولة مفاجئة على عدد من محطات الوقود بالعاصمة للتأكد من توافر الحصص كاملة وعدم الاتجار بالمواد البترولية في السوق السوداء أو محاولة احتكارها لاستغلال المواطنين والالتزام بالأسعار المقررة، كما حرصت وزيرة التنمية المحلية على إجراء معايرة لطرمبات السولار والبنزين في المحطات للتأكد من عملها بصورة سليمة وعدم وجود غش في الكميات المنصرفة منها بما يتوافق مع هو موجود على شاشة الطرمبات.

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