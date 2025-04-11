مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يطلق ورشة لصناعة أفلام الموبايل للأطفال

يطلق مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير في دورته الـ11 وبالتعاون مع مؤسسة دروسوس ومؤسسة وسائل الاتصال من أجل التنمية (آكت) وزهران مول ورشة مجانية لصناعة الأفلام القصيرة للأطفال من 10لـ 15 سنة من الجنسين، خلال الفترة من 21 لـ 30 أبريل 2025.

والهدف من الورشة هو تعليم الأطفال صناعة الأفلام بالموبايل، وكتابة قصة قصيرة وتحويلها لفيلم قصير، الورشة تحت إشراف الفنانة هاجر البدري.





شروط التقديم للورشة:

عمر الطفل من ١٠ لـ ١٥ سنة، ومن محافظة الإسكندرية.

أن يكون لدى الطفل هوايات "الكتابة" أو "القراءة" أو "حكي القصص" أو "التصوير".

إن يملأ ولي أمر الطفل الاستمارة، فلن تقبل الاستمارات بدون ولي الأمر.

يتم استقبال الأطفال على مرحلتين:

الأولى: اختيار من الاستمارات.

الثانية: أن يجتاز الطفل المقابلة الشخصية مع مشرفي الورشة وأن يلتزم ولي الأمر بحضور الطفل طول فترة الورشة.

وآخر ميعاد للتقديم في الورشة سيكون يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2025.

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