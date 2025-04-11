الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم الجمعة "آخر تحديث"

اسعار الذهب اليوم،فيتو
اسعار الذهب اليوم،فيتو

ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة وفق آخر تحديث لها في السوق المحلي والصاغة.

وجاءت أسعار الذهب وفق آخر تحديث لها فى الأسواق المحلية وبالتزامن مع تحرك سعر الدولار  اليوم كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5348 جنيه “بيع”، 5328جنيهًُا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ  سعر الذهب عيار 21 نحو 4680 جنيهًا “بيع”، 4660جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 4011 جنيهًا “بيع”، 3994 جنيهات “شراء”.
 سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 37440 جنيهًا “بيع”، 37240جنيهًا “شراء”.

اسعار الذهب منذ بداية العام 

 وارتفع الذهب بأكثر من 13% منذ بداية العام، مسجلًا مستويات قياسية متتالية، وجاذبًا تدفقات كبيرة إلى الصناديق المتداولة بالبورصة، مع ازدياد الطلب على الأصول الآمنة وسط مؤشرات على اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق.

وترى شيلز أن مخاوف الركود التضخمي في الاقتصاد الأمريكي، حيث توجد مخاطر صعودية للتضخم ومخاطر هبوطية للنمو، توفر دعمًا صعوديًا لأسعار الذهب في المرحلة المقبلة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الذهب اليوم الذهب عيار 18 الذهب عيار 24 الصناديق المتداولة الركود التضخمي الدولار اليوم سجل سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 18

الأكثر قراءة

وزيرة التنمية المحلية تقيل سكرتير عام محافظة سوهاج بعد التحقيق في واقعة المشادة مع نائب المحافظ

أول رد من الزمالك على أنباء رحيل عبد الله السعيد بنهاية الموسم

علقة موت لرئيس الوحدة المحلية بأولاد حمزة في سوهاج

«إمشي يلا معندكش دم»، مشاجرة بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام (فيديو)

زيزو يكشف سبب غيابه عن مران الزمالك استعدادا لحرس الحدود بالدوري

العثور على جثة رضيعة تتدلى من شجرة بحبلها السري في بولاق الدكرور

"يلا يا بابا من هنا"، أول تصريح لنائب محافظ سوهاج بعد تطاول السكرتير العام عليه

خناقة على أبواب المسجد، محافظ سوهاج يقدم مذكرة لرئيس الوزراء بعد مشاجرة نائبه والسكرتير العام

منوعات

المزيد

لبنان يتلف كمية كبيرة من المخدرات ضبطتها الجهات الأمنية

شرطي ألماني يقتل أفراد عائلته قبل أن ينتحر، ما القصة؟

استطلاع رأي: ارتفاع الأسعار يتصدر مخاوف الأمريكيين

الصين تطلق أول مركز ضخم لتدريب الروبوتات الشبيهة بالبشر

المزيد

خدمات

المزيد

هذا النوع يسجل 167 جنيها، أسعار السكر اليوم الجمعة

أسعار السلندرات الألومنيوم خلال شهر أبريل

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع بيراميدز.. الزمالك ضد حرس الحدود.. إياب ريال مدريد وأرسنال (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل كل الأمم مكرت بأنبيائها؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية الأم المتوفاة في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والفرح والسعادة

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بالحصول على ثروة كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية