الجمعة 11 أبريل 2025
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أخبار مصر

رئيس المنيرة الغربية يتابع ميدانيًا التزام مواقف السرفيس ومحطات الوقود بالأسعار الجديدة

جانب من متابعة محطات
جانب من متابعة محطات الوقود، فيتو
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قام رمضان عمارة، رئيس حي المنيرة الغربية، بجولة ميدانية مكثفة لمتابعة الحالة المرورية في مواقف سيارات السرفيس والتأكد من التزامها بالتعريفة الجديدة المقررة، كما شملت الجولة تفقد محطات الوقود الواقعة بنطاق الحي، وذلك للتحقق من انضباط الأسعار وعدم تجاوزها للتسعيرة الرسمية المعلنة.

وخلال الجولة، أكد رئيس الحي على ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة التي تم نشرها وتعميمها، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات أو محاولات لزيادة الأسعار بشكل غير قانوني، موضحا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر فورية للمخالفين لضمان حصول المواطنين على حقوقهم وعدم تعرضهم لأي استغلال.

وقد رافق رئيس الحي خلال جولته الميدانية رجب جاد الله، نائب رئيس الحي، ومجموعة العمل المرافقة من الإدارات المعنية بالحي، حيث قاموا بالتفتيش على المواقف والتحدث مع السائقين والمواطنين للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة بشكل صحيح، كما تم التأكد من وضع الملصقات الخاصة بالأسعار الجديدة في أماكن واضحة داخل المواقف وعلى سيارات السرفيس.

وفيما يتعلق بمحطات الوقود، اطمأن رئيس الحي على التزام المحطات بالأسعار الرسمية وعدم وجود أي تلاعب أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مشددا على ضرورة استمرار الرقابة الدورية على المحطات لضمان استقرار الأسعار وتقديم الخدمة للمواطنين وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة.

تأتي هذه الجولة المكثفة في إطار حرص حي المنيرة الغربية على تطبيق القرارات الرسمية بشكل فعال ومباشر، وضمان عدم تأثر المواطنين سلبًا بارتفاع أسعار الوقود، والتصدي لأي محاولات للمخالفة أو الاستغلال.

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