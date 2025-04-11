الجمعة 11 أبريل 2025
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محافظات

انهيار عقار في الإسكندرية والبحث عن المفقودين تحت الركام

انهيار عقار في الإسكندرية،
انهيار عقار في الإسكندرية، فيتو

شهدت منطقة اللبان وسط  محافظة الإسكندرية انهيار عقار سكني وجاري البحث عن المفقودين من قاطنى العقار اسفل الأنقاض 

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بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ببلاغ عن انهيار عقار بمنطقة اللبان وسط المحافظة وجاري البحث عن المفقودين من قاطنى العقار اسفل الأنقاض 

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة اللبان وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ. وتم وضع حواجز حديدية حول العقار

 

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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محافظة الإسكندرية منطقة اللبان بمديرية امن الاسكندرية

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