المستشفيات التعليمية تدشن أول دبلومة مهنية معتمدة للقسطرة المخية التداخلية

أطلقت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الستار دبلومة مهنية معتمدة للتدريب على القسطرة المخية، بمركز تدريب الهيئة، وذلك على هامش مشاركتها بمؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الثانى، لتدخلات طب الأعصاب والأوعية الدموية للسكتات الدماغية.

الجلطات المخية والسكتة الدماغية من أهم أمراض طب الطوارئ

وأوضح الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة بأن طب الطوارئ يحظى بأولوية مطلقة لما يمثله من أهمية قصوى ليس فى مصر فقط بل والعالم أجمع، وتعتبر الجلطات المخية والسكتة الدماغية من أهم أمراض طب الطوارئ، وتعتبر واحدة من أكثر الأمراض شيوعا وفقًا للإحصائيات العالمية، والتى تُعد عبئا متزايدًا فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بسبب عوامل مثل تغيير نمط الحياة وارتفاع معدلات الأمراض المزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، ويمثل عامل الوقت وسرعة التدخل سببًا رئيسيًا فى انقاذ حياة المريض، وتقوم مستشفيات الهيئة بتقديم خدمة علاج السكتة الدماغية والقسطرة المخية بكل من مستشفى المطرية التعليمي، ومستشفى شبين الكوم التعليمي، ومستشفى أحمد ماهر التعليمي ومستشفى الساحل التعليمي، ومستشفى بنها التعليمي، ومستشفى دمنهور التعليمي.

تنظيم أول برنامج متخصص للرعاية المتقدمة للسكتة الدماغية ASLS

وأضاف رئيس الهيئة بأن دورنا لا يقتصر على تقديم الخدمة الطبية فقط بل يتم تقديم البرامج التدريبية المتخصصة، من خلال مركز تدريب الهيئة، والذي تم اعتماده مؤخرا من المجلس الصحى المصرى، حيث نظمت الهيئة أول برنامج متخصص للرعاية المتقدمة للسكتة الدماغية ASLS، معتمد من جمعية القلب الأمريكية، فى ديسمبر ٢٠٢٤، وهذا البرنامج هو خطوة حاسمة فى هذا الإتجاه، ويهدف إلى تزويد الكوادر الطبية بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات، كما يسعدنا أن نعلن عن تقديم أول دبلومة مهنية معتمدة للتدريب على القسطرة المخية التداخلية.

Intervention Endovascular-Neuro Diploma

معتمدة من نقابة الأطباء ومركز تدريب هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وجاري اعتمادها من المجلس الصحي المصرى، وتعتبر أول دبلومة مهنية تخصصية في مجال القسطرة المخية داخل جمهورية مصر العربية، وسيتم تدريب الأطباء من تخصصات طب الأعصاب وجراحة المخ والأعصاب والأشعة التداخلية على مهارات القسطرة المخية التداخلية، وذلك على أيدي أساتذة واستشاريين متخصصين في مجال القسطرة المخية وعلوم الأعصاب والرعاية المركزة، وستتبع منهج تدريبي يتماشى مع أحدث البرامج التدريبية والدلائل الاسترشادية العالمية في مجال القسطرة المخية.

جاء ذلك خلال مشاركة الأستاذ الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر يوم الاثنين الموافق ٧ أبريل، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب، برئاسة الدكتور أحمد البسيونى أستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس، وبحضور الدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى المصرى، الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة، الدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء، والدكتور عادل الهزانى رئيس منظمة الشرق الأوسط للسكتة الدماغية.

كما حضر من قيادات الهيئة أ. د. شريف صفوت نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، وأ. د. فيصل جودة مدير مستشفى شبين الكوم التعليمي، وأ. د. مجدى خلف رئيس قسم المخ والأعصاب بمستشفى المطرية التعليمي ورئيس اللجنة الاستشارية العليا لأمراض المخ والأعصاب والطب النفسى بالهيئة، وأ. د. أحمد عطية استشارى المخ والأعصاب والقسطرة المخية بمستشفى المطرية التعليمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.