الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لسوء الأحوال الجوية، استمرار إيقاف البالون الطائر بالأقصر حتى هذا الموعد

البالون الطائر
البالون الطائر

 أصدرت سلطات الطيران المدني قرارها باستمرار إيقاف نشاط تحليق رحلات البالون الطائر حتى الثلاثاء المقبل، وذلك لسوء الأحوال الجوية المتمثلة في سرعة الرياح.
 

الطيران المدني 

 وكانت أعلنت سلطات الطيران المدني عن إيقاف نشاط البالون الطائر بالأقصر بناء على التقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية، منذ يوم الأحد الماضي 6 أبريل الجاري،  ليصل إجمالي الأيام المتوقف بها رحلات المنطاد الساخن 10 أيام متتالية.

 

الأرصاد الجوية وحالة الطقس 

 وتشهد محافظة الأقصر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، لنشاط متوسط الشدة في سرعة الرياح دون التأثير على الحالة المرورية وحركتي الملاحة الجوية والنهرية، تزامنا مع استمرارية رفع حالة الطوارئ القصوى.


يذكر أن البالون الطائر يحتاج إلى عدة عوامل مناخية ملائمة أبرزها سرعة الرياح لا تزيد على 7 عقدة ومجال الرؤية واضحا بدون شبورة ضبابية على ارتفاعات 1500 قدم من سطح الأرض، كما أن البالون الطائر مزود بتقنيات عالية الجودة بنظام الصندوق الأسود متصلا ببرج المراقبة بأرض مطار البالون الطائر، وذلك ضمن معايير السلامة العامة والأمان للركاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر البالون الطائر المنطاد الساخن الطيران المدني الأرصاد الجوية الاحوال الجوية

مواد متعلقة

تموين الأقصر: انتظام عمل محطات الوقود وتوفر المواد البترولية بعد الزيادة

محافظ الأقصر يعتمد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة

لسوء الأحوال الجوية، استمرار تعليق نشاط البالون الطائر في الأقصر لليوم السادس

الأكثر قراءة

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

قفزة جنونية في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة

خبر سار لجماهير الزمالك بشأن بديل زيزو

الأهلي يوافق على رحيل وسام أبو علي عقب مونديال الأندية

أول تحرك برلماني بعد الزيادة الجديدة لسعر البنزين

20 جنيها للأتوبيسات المكيفة، التعريفة الجديدة للنقل العام والجماعي

خبير بترولي يكشف عن أسعار الوقود بنهاية 2025

أول رد من الزمالك على رحيل عبد الله السعيد بنهاية الموسم

منوعات

المزيد

استطلاع رأي: ارتفاع الأسعار يتصدر مخاوف الأمريكيين

الصين تطلق أول مركز ضخم لتدريب الروبوتات الشبيهة بالبشر

شبه "تشوباكابرا" الأسطوري، مخلوق غريب يثير الذعر في مدينة أمريكية (فيديو)

قتل صديقته عن طريق الخطأ، الشرطة الأمريكية تطلق سراح أحد المجرمين

المزيد

خدمات

المزيد

هذا النوع يسجل 167 جنيها، أسعار السكر اليوم الجمعة

أسعار السلندرات الألومنيوم خلال شهر أبريل

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

تعريفة التاكسي الأبيض الجديدة 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الصلاة عماد الدين، تعرف على شروط صحتها وأهميتها في الإسلام

موسم الحج 2025، تعرف على أنواع الإحرام في الحج والفرق بينها في الإسلام

تفسير حلم الحريق في المنام وعلاقته بتحقيق مكانة بين الآخرين

المزيد
الجريدة الرسمية