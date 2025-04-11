لسوء الأحوال الجوية، استمرار إيقاف البالون الطائر بالأقصر حتى هذا الموعد

أصدرت سلطات الطيران المدني قرارها باستمرار إيقاف نشاط تحليق رحلات البالون الطائر حتى الثلاثاء المقبل، وذلك لسوء الأحوال الجوية المتمثلة في سرعة الرياح.



الطيران المدني

وكانت أعلنت سلطات الطيران المدني عن إيقاف نشاط البالون الطائر بالأقصر بناء على التقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية، منذ يوم الأحد الماضي 6 أبريل الجاري، ليصل إجمالي الأيام المتوقف بها رحلات المنطاد الساخن 10 أيام متتالية.

الأرصاد الجوية وحالة الطقس

وتشهد محافظة الأقصر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، لنشاط متوسط الشدة في سرعة الرياح دون التأثير على الحالة المرورية وحركتي الملاحة الجوية والنهرية، تزامنا مع استمرارية رفع حالة الطوارئ القصوى.



يذكر أن البالون الطائر يحتاج إلى عدة عوامل مناخية ملائمة أبرزها سرعة الرياح لا تزيد على 7 عقدة ومجال الرؤية واضحا بدون شبورة ضبابية على ارتفاعات 1500 قدم من سطح الأرض، كما أن البالون الطائر مزود بتقنيات عالية الجودة بنظام الصندوق الأسود متصلا ببرج المراقبة بأرض مطار البالون الطائر، وذلك ضمن معايير السلامة العامة والأمان للركاب.

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