كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يقوم بالتعدي بالضرب على دابة في منطقة دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو الاعتداء على دابة بالهرم وتدخل سيدة أجنبية لحمايتها

وقد أثار الفيديو ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تدخلت سيدة (تحمل جنسية إحدى الدول) لمحاولة الدفاع عن الدابة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مرتكب الواقعة، وهو شخص مقيم في دائرة القسم. وبمواجهته، اعترف المتهم بقيامه بالتعدي على الدابة بالضرب بعدما أصابتها حالة من الهياج أثناء وقوفه بجانبها، في محاولة منه لتهدئتها.

وأشار المتهم إلى أنه فوجئ بتدخل السيدة ومحاولتها التعدي عليه، فقام بنهرها وابتعد عن المكان. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ متابعة التحقيقات من قبل النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.