الجمعة 11 أبريل 2025
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محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بوضع بنرات خطوط السير وتعريفة الركوب الجديدة داخل المواقف (صور)

الإسكندرية
الإسكندرية

أصدر الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، توجيهات لجميع الجهات التنفيذية المعنية بمتابعة  تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلية والخارجية والنقل العام بالمحافظة، والاستجابة العاجلة لشكاوى ومطالب المواطنين بهذا الشأن، وتكثيف حملات مشتركة بين جميع الجهات التنفيذية المعنية لمراقبة مواقف السيرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة على أن تتناسب الزيادة في أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التي شهدتها المواد البترولية.

 

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وشدد الفريق احمد خالد على أهمية تكثيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيس لعدم استغلال المواطنين وتحديد أسعار السرفيس طبقًا للزيادة الجديدة للمنتجات البترولية مع وضع التسعيرة الجديدة لتعريفة الركوب داخل المواقف وعلى الزجاج الأمامي والخلفي للسيارات، بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة في أماكن واضحة بالمواقف.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسكندرية بهذا الشأن قامت إدارة المواقف منذ اعتماد تسعيرة الركوب الجديدة بوضع بنرات توضح خطوط السير وسعر تعريفة الركوب في كل خط وذلك المواقف الرئيسية بنطاق المحافظة وهي (موقف ميدان الشهداء "بمحطة مصر- موقف الكيلو ٢١- موقف العوايد- موقف العامرية- موقف بسيون أبو سليمان- موقف المنشية- الموقف الجديد).

وتنوه محافظة الإسكندرية إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية، وتستقبل شكاوى المواطنين على الأرقام (١١٤، ٤٢٣٤١٣١، ٤٢٣٤١٣٢، ٤٢٣٤١٣٣، ٤٢٣٤١٣٤، ٤٢٣٤١٣٥، ٤٢٣٤١٣٦ ) مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية ميدان الشهداء بمحطة مصر

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