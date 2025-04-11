غدا.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون لائحة العاملين بهيئة قناة السويس

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة (45) من لائحة العاملين بهيئة قناة السويس الصادرة بالقرار رقم 321 لسنة 1971 والمعدلة بالقرار رقم 376 لسنة 1990 بجلسة 12 أبريل المقبل.

أقيمت الدعوى التي حملت رقم 119 لسنة 34 دستورية جديدة والمقامة من سماح محمد سعيد محمد سالم.

المحكمة الدستورية العليا تفصل في دستورية القوانين

المحكمة الدستورية العليا تُعد أعلى جهة قضائية في جمهورية مصر العربية، ويقع مقرها في العاصمة، القاهرة. تتمثل وظيفتها الأساسية في الرقابة على دستورية القوانين، حيث تملك سلطة إلغاء أي قانون يتعارض مع نصوص ومواد الدستور المصري.

تُعد المحكمة هيئة مستقلة تمامًا عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتتكوّن من رئيس، ونائب أو أكثر للرئيس، إلى جانب عدد كافٍ من المستشارين. تصدر المحكمة أحكامها من خلال هيئة مكوّنة من سبعة مستشارين، وتُعتبر هذه الأحكام نهائية وباتّة، لا يجوز الطعن فيها بأي من طرق الطعن القانونية.

إلى جانب دورها في الرقابة الدستورية، تختص المحكمة الدستورية العليا كذلك بالفصل في حالات تنازع الاختصاص بين جهتين قضائيتين أو بين هيئات ذات اختصاص قضائي. ولكي تنظر المحكمة في مثل هذا التنازع، لا بد من توافر مجموعة من الشروط، وهي:

أن يكون التنازع قائمًا بين جهتين قضائيتين أو هيئات ذات اختصاص قضائي.

أن يصدر عن كل جهة حكم نهائي في ذات النزاع.

أن تكون الأحكام متناقضة بشكل يجعل تنفيذها معًا مستحيلًا.

أن تكون الجهتان مصدر الحكم مستقلتين وظيفيًا عن بعضهما البعض.

بهذه الصلاحيات، تؤدي المحكمة الدستورية العليا دورًا محوريًا في الحفاظ على مبدأ سيادة الدستور وضمان توازن السلطات داخل الدولة.

تضمّن الدستور المصري الدائم الصادر عام 1971 أحكامًا خاصة بالمحكمة الدستورية العليا، وذلك ضمن المواد من (174) إلى (178). وقد أعقب صدور الدستور إدخال بعض التعديلات عليه، ثم جاء قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 ليُفصّل اختصاصات هذه المحكمة ويحدّد مهامها بدقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.