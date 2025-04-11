الجمعة 11 أبريل 2025
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أخبار مصر

آخر فرصة، إغلاق باب التقديم لوظائف معلمين بالسعودية اليوم

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو
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تغلق وزارة العمل اليوم الجمعة باب التقديم على وظائف معلمين وذلك بالمملكة العربية السعودية مطالبة الحصول على فرصة عمل سرعة التقديم. 

 

وأعلن وزير العمل محمد جبران، الإثنين، فتح باب التقديم لعدد 7 فرص عمل جديدة بالمملكة العربية السعودية (2 معلم لغة إنجليزية، 2 معلمة علوم و3 معلمة رياضيات)، وذلك تلبيةً لاحتياجات مدرسة النبلاء العالمية بالسعودية.

 

ودعا وزير العمل المُعلمين من سن 20 إلى 50 سنة بسرعة التقدم للحصول على الوظائف المعلنة، حيث سيتم توفير سكن، تأمين طبي، وسائل انتقال وتذاكر السفر، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة من خلال الإدارة المركزية للعلاقات الدولية،ومكاتب التمثيل العمالي في الخارج والإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، بهدف توفير فرص عمل لائقة للشباب المصري في مختلف المجالات.

 

وأوضحت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل أن التسجيل متاح للمُعلمين الحاصلين على بكالوريوس تربوي في تخصصات ( لغة إنجليزية، رياضيات وعلوم)، ولديهم خبرة  لا تقل عن 5 سنوات، على أن يكون التقديم ابتداء من اليوم الاثنين 7-4-2025، ولمدة 5 أيام، من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني  employment@labour.gov.eg

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