لسوء الأحوال الجوية، استمرار تعليق نشاط البالون الطائر في الأقصر لليوم السادس

أصدرت سلطات الطيران المدني قرارها باستمرار إيقاف نشاط تحليق رحلات البالون الطائر حتى غد الجمعة لليوم السادس على التوالي وذلك لسوء الأحوال الجوية.



حالة الطقس اليوم



وتشهد محافظة الأقصر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث شهدت الأقصر أمس هبوب عاصفة ترابية خفيفة، ومع بداية اليوم الخميس تشهد المحافظة نشاط متوسط الشدة في سرعة الرياح دون التأثير على الحالة المرورية وحركتي الملاحة الجوية والنهرية، تزامنا مع استمرارية رفع حالة الطوارئ القصوى.



ويذكر أن البالون الطائر يحتاج إلى عدة عوامل مناخية ملائمة أبرزها سرعة الرياح لا تزيد على 7 عقدة ومجال الرؤية واضح بدون شبورة ضبابية على ارتفاعات 1500 قدم من سطح الأرض، كما أن البالون الطائر مزود بتقنيات عالية الجودة بنظام الصندوق الأسود متصلا ببرج المراقبة بأرض مطار البالون الطائر، وذلك ضمن معايير السلامة العامة والأمان للركاب.

وتسببت الأسبوع الماضي رياح الخماسين بمحافظة الأقصر في هبوط اضطراري لـ 6 بالونات طائرة بسماء المحافظة، في أماكن مختلفة بالظهير الصحراوي لدى محافظتي الأقصر وقنا دون إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.