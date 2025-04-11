محافظ الأقصر يعتمد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة

أصدر المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم قرار رقم (220) لسنة 2025 الخاص بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة، وذلك علي إثر زيادة أسعار البنزين والسولار الذي أقرته لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

محافظ الأقصر: حملات مكثفة للرقابة على محطات الوقود والمواقف

وأفاد محافظ الأقصر بأن القرار الصادر نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف مدير إدارة المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة والميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، على أن يتم وضع استيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

محافظ الأقصر.. غرامات للمخالفين ومتابعة ميدانية على مدار الساعة لتلقي الشكاوى

وأضاف المحافظ أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة وتتلقى شكاوى المواطنين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك عبر الخط الساخن 114 أو عبر تليفونات شكاوى المحافظة 2374903 – 2372188، مؤكدا استمرار تكثيف تلك الحملات بشكل دائم ومنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية.

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