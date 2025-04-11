نفذت مديرية التموين بالاشتراك مع مباحث التموين بمحافظة شمال سيناء عقب صدور قرار تحريك اسعار المواد المواد البترولية بالمرور على محطات الوقود ورفع المقاسات بالمحطات.

مرور على محطات الوقود.. تموين شمال سيناء تتابع محطات الوقود بعد تحريك اسعار المواد البترولية



وأعلنت مديرية التموين والتجارة بشمال سيناء انه تنفيذا لتوجيهات المحافظ فور صدور قرار تحريك أسعار المواد المواد البترولية قامت مديرية التموين بالاشتراك مع مباحث التموين بالمرور على محطات الوقود، وقامت برفع المقاسات بالمحطات وترصيد جميع المنتجات من البنزين والسولار والغاز والبيع بالأسعار المقررة الجديدة اعتبارا من اليوم الجمعة.

رفع أسعار الوقود

وأعلنت وزارة البترول أنه اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 11- 4 - 2025 تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعى والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز لتكون الأسعار كالتالى:

بنزين 95.. 19 جنيها لتر

بنزين 92.. 17.25 جنيه لتر

بنزين 80.. 15.75 جنيه لتر

السولار 15.5 جنيه لتر

والكيروسين 15.5 جنيه لتر

والمازوت المورد لباقى الصناعات سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن.

وأسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم 200 جنيه وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه

وطن الغاز الصب 16000 جنيه

والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.

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