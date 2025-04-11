الجمعة 11 أبريل 2025
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محافظات

شمال سيناء تعلن أسعار أجرة المواصلات الجديدة

محطات الوقود
محطات الوقود

أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم الجمعة أسعار أجرة المواصلات الجديدة بعد تحريك أسعار الوقود.

وجاءت أسعار أجرة المواصلات الجديدة كالتالي: 


 ونفذت مديرية التموين بالاشتراك مع مباحث التموين بمحافظة شمال سيناء عقب صدور قرار تحريك اسعار المواد المواد البترولية حملات على محطات الوقود ورفع المقاسات بالمحطات.


 

وأعلنت مديرية التموين والتجارة بشمال سيناء أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ فور صدور قرار تحريك أسعار المواد المواد البترولية قامت مديرية التموين بالاشتراك مع مباحث التموين بالمرور على محطات الوقود وقامت برفع المقاسات بالمحطات وترصيد جميع المنتجات من البنزين والسولار والغاز والبيع بالأسعار المقررة الجديدة اعتبارا من اليوم  الجمعة.

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