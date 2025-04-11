شمال سيناء تعلن أسعار أجرة المواصلات الجديدة

أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم الجمعة أسعار أجرة المواصلات الجديدة بعد تحريك أسعار الوقود.

وجاءت أسعار أجرة المواصلات الجديدة كالتالي:



ونفذت مديرية التموين بالاشتراك مع مباحث التموين بمحافظة شمال سيناء عقب صدور قرار تحريك اسعار المواد المواد البترولية حملات على محطات الوقود ورفع المقاسات بالمحطات.

وأعلنت مديرية التموين والتجارة بشمال سيناء أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ فور صدور قرار تحريك أسعار المواد المواد البترولية قامت مديرية التموين بالاشتراك مع مباحث التموين بالمرور على محطات الوقود وقامت برفع المقاسات بالمحطات وترصيد جميع المنتجات من البنزين والسولار والغاز والبيع بالأسعار المقررة الجديدة اعتبارا من اليوم الجمعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.