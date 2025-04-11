الجمعة 11 أبريل 2025
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حوادث

القبض على شخصين بتهمة غسل 33 مليون جنيه حصيلة تجارة أسلحة بالدقهلية

القبض على شخصين بتهمة
القبض على شخصين بتهمة غسل 33 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على  شخصين لقيامهما بغسـل 33 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بمحافظة الدقهلية.
 

غسل 33 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة بالدقهلية 

 

وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، اتخذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الدقهلية؛ لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية.

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وقدرت أعمال الغسل بـ 33 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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