تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية بالشرقية.

ضبط تشكيل عصابى لتزوير المحررات الرسمية فى الشرقية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقًا والأجهزة المعنية بالوزارة قيام شخصين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة الشرقية؛ بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما عدد من الأكلاشيهات والأختام المزورة-عدد من المحررات والمستندات "مزورة ومعدة للتزوير" – الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير – عدد من الأصول والصور الضوئية من المحررات الرسمية والثبوتية خاصة بعملائهما – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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