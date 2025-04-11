الجمعة 11 أبريل 2025
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خارج الحدود

اعتقال إسرائيليين خططا لأنشطة تخريبية في الحرم القدسي

اعتقال إسرائيليين
اعتقال إسرائيليين خططا لأنشطة تخريبية في الحرم القدسي

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك" مواطنين إسرائيليين كانا يخططان لأنشطة أمنية، أحدهما كان على اتصال بمسؤول كبير في كتائب طولكرم بهدف الانضمام إلى أنشطة تخريبية.

 

وبحسب الشرطة فالمعتقلين هم نور شبات (من سكان قرية نحف في الجليل) وأمير كيوان (من سكان قرية دير الأسد)، وتم اعتقالهما للتحقيق معهما خلال شهر مارس 2025.

 

وفي إطار التحقيق، اتضح أن نور كان على اتصال بمسؤول كبير في كتائب طولكرم، بهدف الانضمام إلى أنشطة تخريبية وأنشطة كتائب أخرى في الضفة الغربية، وفي غضون ذلك، تواصل مع أمير الذي ساعده في تنفيذ خطته.

 

وكشف التحقيق أنه خلال زياراتهما للحرم القدسي خلال شهر رمضان العام الماضي، تواصل نور مع أمير عدة مرات، محاولا إقناعه بتنفيذ عملية طعن ضد قوات الأمن في الحرم.

 

وقالت الشرطة إنه سيتم تقديم لائحة اتهام ضدهما الجمعة، تتهمهما بسلسلة من المخالفات الأمنية.

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