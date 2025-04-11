الداخلية تواصل حملاتها المرورية: ضبط أكثر من 1500 مخالفة

واصلت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية جهودها لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري في الشوارع، وأسفرت الحملات خلال الفترة الأخيرة عن تحرير عدد من المخالفات المتنوعة.

وتمكنت الحملات من تحرير 1016 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وضبط 500 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية، بالإضافة إلى رفع 40 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

تأتي تلك الحملات في إطار حرص وزارة الداخلية على تحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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