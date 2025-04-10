إنشاء فرع جديد للجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية في الأقصر

قامت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور هشام عبدالسلام، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، بتوقيع اتفاقية تعاون علمي وأكاديمي لفتح فرع للجامعة المصرية في الأقصر وتعزيز مسؤولية الجامعات في دعم أهداف التنمية المستدامة، من خلال تقديم تعليم عالي الجودة قائم على نموذج التعليم الإلكتروني المدمج في التخصصات الحديثة.

وتضم الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية كليات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات إدارة الأعمال والدراسات التجارية.

وتهدف الاتفاقية إلى إتاحة فرص التعليم المشترك عبر نظام التعليم الإلكتروني المدمج، ومنح درجات علمية في تخصصات متنوعة، إلى جانب تعزيز مهارات التعلم الذاتي لدى الطلاب بما يمكّنهم من البحث عن المعرفة واكتسابها وإنتاجها، فضلًا عن توفير فرص التنمية المهنية المستمرة للعاملين في مختلف القطاعات لتحديث مهاراتهم ومعارفهم، كما تشمل الاتفاقية التعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية المشتركة بين الجامعتين.

وعقب توقيع الاتفاقية، تبادل رئيس جامعة الأقصر ورئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية الدروع التذكارية، في إطار تعزيز أواصر التعاون بين الجامعتين.

وشهد مراسم توقيع الاتفاقية من جانب جامعة الأقصر كل من الدكتور أسامة أبو النصر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية: الدكتور همام عبد العال، والدكتور حسين الشافعي.

كما حضر من جانب الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية: المهندس علاء فهمى، رئيس مجلس الأمناء للجامعة المصرية للتعلم الالكترونى الأهلية، وزير النقل الأسبق، والدكتور محمد شومان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رأفت إبراهيم، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.

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