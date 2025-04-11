ترفعها لـ 125%، الصين تطلق الرصاصة الأخيرة في حرب الرسوم الجمركية

قالت وزارة المالية الصينية اليوم الجمعة إن بكين ستفرض رسوما جمركية بنسبة 125 بالمئة على السلع الأمريكية اعتبارا من غد السبت الموافق 12 أبريل، بعد أن رفعتها 84 بالمئة في وقت سابق.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفًا مؤقتًا، لمدة 90 يومًا، بشأن زيادة الرسوم الجمركية، على عشرات الدول، لكنه رفع الرسوم على الصين إلى 125 بالمئة.

وأضافت الوزارة الصينية أن بكين ستتجاهل أي رسوم جمركية إضافية من الولايات المتحدة على المنتجات الصينية.

وجاء في البيان: "نظرًا لعدم وجود أي احتمال لقبول السوق الصينية للسلع الأمريكية المصدّرة إلى الصين في ظل مستويات الرسوم الجمركية الحالية، فإن استمر الجانب الأميركي لاحقًا في فرض رسوم جمركية على السلع الصينية المصدّرة إلى الولايات المتحدة، فلن تولي الصين أي اهتمام لذلك".

وقالت الصين إن على الولايات المتحدة "تحمّل المسؤولية الكاملة" عن "الاضطرابات" الاقتصادية العالمية.

كما أعلنت بكين، اليوم الجمعة، أنها قدمت شكوى إضافية إلى المنظمة بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.

وذكر بيان البعثة الصينية في المنظمة، نقلًا عن متحدث باسم وزارة التجارة، أنه "في 10 أبريل، أصدرت الولايات المتحدة الأمر التنفيذي، معلنةً زيادةً إضافيةً فيما يُسمى "الرسوم الجمركية المتبادلة" على المنتجات الصينية. وقدمت الصين شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد أحدث إجراءات الرسوم الجمركية الأمريكية".

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