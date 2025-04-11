ليفربول يستعين بـ أم كلثوم للاحتفاء بتجديد محمد صلاح

استعان نادي ليفربول الإنجليزي عبر صفحته الرسمية بأغنية كوكب الشرق أم كلثوم “أنساك” للاحتفاء بتجديد النجم المصري محمد صلاح.

ونشرت صفحة ليفربول الرسمية صورة لمحمد صلاح بعد تجديد تعاقده وأخرى ببداية مسيرته مع الفريق مزينة بجملة من أغنية أم كلثوم وهي “سنين ومرت زي الثواني في حُبك أنت”.

كما نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي صورا خاصة بتقديم محمد صلاح بعد إعلان تجديد تعاقده لمدة مع موسمين مع الريدز، حيث جلس صلاح على مقعده داخل ملعب ليفربول كالملك وهو اللقب المعروف به بين جماهير ليفربول الإنجليزي.

كما نشرت صفحة ليفربول فيديو خاصا بإعلان تجديد تعاقد الملك المصري مع الريدز.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن مدة العقد الجديد الذي وقع عليه محمد صلاح رفقة ليفربول، حيث لم يعلن الأخير سوى عن استمرار الدولي المصري داخل صفوف الفريق.

وذكرت شبكة "بي بي سي" الإنجليزية أن محمد صلاح وقع عقدًا مع ليفربول مدته عامين، أي أن الدولي المصري سيستمر داخل أنفيلد حتى يونيو 2027، بعد أن كان من المقرر أن ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" الراتب الذي من المقرر أن يتقاضاه محمد صلاح رفقة ليفربول، والتي ذكرت أنه سيبلغ 350 ألف جنيه إسترليني إسبوعيًا، وهو ما جعل النادي الإنجليزي يخرق قواعده المتعلقة بتجديد من هم فوق الثلاثين بتلك الرواتب.

وقالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية نقلًا عن موقع "ذا أتلتك" إن محمد صلاح سيستمر لمودة موسمين على أن يحصل على 41.6 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت صحيفة "تليجراف" أن محمد صلاح مستمر داخل ليفربول حتى 2027، وسيتقاضى راتبًا بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني سنويًا، وهو ما يعني أنه سيحصل على 40 مليون جنيه إسترليني خلال مدته المتبقية في أنفيلد.

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