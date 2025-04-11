رئيس جامعة المنصورة يشارك في مؤتمر التجارب العالمية بمجال التعليم

شارك الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، في المؤتمر الذي نظَّمته جامعة المنصورة الجديدة، بالتعاون مع دار النشر العالمية McGraw Hill، بعنوان "تعزيز التوظيف والابتكار من خلال التكنولوجيا الذكية والشراكات الصناعية".

رئيس جامعة المنصورة يشارك في مؤتمر يستعرض أهم التجارب العالمية بمجال التعليم

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحولات الجذرية التي يشهدها التعليم الجامعي في ظل الثورة التكنولوجية، ودور الجامعات الذكية في إعداد خريجين قادرين على مواكبة سوق العمل المحلي والدولي، من خلال تطوير البرامج الأكاديمية، وتكامل البنية التحتية الرقمية، وتفعيل الشراكات الصناعية مع المؤسسات الكبرى.

حضر المؤتمر الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والدكتور عبد الرازق الدسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، والدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة اللوتس،و الدكتور شريف كشك، مساعد وزير التعليم العالي للحوكمة الذكية، إلى جانب السادة نواب رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات من الجامعات المشاركة، وممثلي دار النشر McGraw Hill، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وعدد من خبراء التعليم الذكي، والبرمجيات التعليمية، وممثلي الشركات الصناعية، ممثلي اللجان الوطنية المصرية للإيسيسكو، الألكسو، واليونسكو.

كما شارك بالمؤتمر وفد جامعة المنصورة الدكتور محمد عطيه البيومي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور أسامة العيان عميد كلية العلوم، الدكتور مجدي زكريا رشاد عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتور مها العشماوي عميد كلية الطب البيطري، الدكتور شريف البدوي عميد كلية الهندسة، ووكلاء الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

التعليم الجامعي في مصر يشهد تحولًا نوعيًّا في ظل الثورة الرقمية والتكنولوجية

وعبر الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، عن سعادته البالغة بمشاركته في هذا الحدث العلمي الهام، مؤكدًا أن التعليم الجامعي في مصر يشهد تحولًا نوعيًّا في ظل الثورة الرقمية والتكنولوجية.

المؤتمر يُعد خطوة محورية نحو بناء منظومة تعليمية قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة

كما أشار « خاطر » إلى أن هذا المؤتمر يُعد خطوة محورية نحو بناء منظومة تعليمية قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل العالمي، كما يعكس التزام المؤسسات الأكاديمية بدورها الحيوي في إعداد خريجين يمتلكون المهارات والكفاءات التي يتطلبها المستقبل.

جامعة المنصورة تدعم بشكل كامل جهود تطوير المناهج

وأكد الدكتور شريف خاطر أن جامعة المنصورة تدعم بشكل كامل جهود تطوير المناهج، ودمج أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية في العملية التعليمية، إلى جانب التنسيق المستمر مع مؤسسات الصناعة؛ لتطوير برامج تعليمية متكاملة، تواكب الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل المحلي والدولي.

المؤتمر يهدف إلى استعراض أهم التجارب العالمية الرائدة في مجال التعليم

وفي كلمته الافتتاحية، نقل الدكتور معوض الخولي تحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ودعمه لجهود المؤتمر وجامعة المنصورة الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر يهدف إلى استعراض أهم التجارب العالمية الرائدة في مجال التعليم على المستوى الدولي، واستكشاف رؤًى وآفاق تواكب مستقبل التسارع التكنولوجي في التعليم، وتبادل الخبرات والأفكار العالمية؛ لتعزيز دور البيئة التعليمية، وصياغة سياسات تعليمية مبتكرة، والإسهام في تطوير جودة مخرجات التعليم، وتفعيل دور المؤسسات والهيئات التعليمية، وكذلك استشراف مستقبل الوظائف وسوق العمل؛ لإرساء هياكل ونظم تعليمية ملائمة، وبناء تحالفات استراتيجية مع الصناعة؛ لتلبية متطلبات سوق العمل المستقبلية.

اختيار محافظة دمياط لاستضافة المؤتمر

وفي كلمته، أعرب محافظ دمياط عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر المميز، مؤكدًا تقديره لاختيار محافظة دمياط لاستضافة المؤتمر، والتي تُعد من المحافظات المصرية التي تتمتع بمقومات فريدة، جعلتها مركزًا للإبداع والتميز في العديد من المجالات.

تعرف علي محاور المؤتمر

هذا، وقد شملت محاور المؤتمر: التحول الرقمي في الجامعات ودوره في تحسين جودة التعليم، والتعليم من أجل التوظيف لتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وآليات تحقيق الشراكات الصناعية ودورها في تطوير المناهج وتنمية المهارات، واستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الذكية في التعليم الجامعي، وتجارب جامعية رائدة، مع تسليط الضوء على تجربة جامعة المنصورة الجديدة.

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