محافظ الدقهلية يزور دار أيتام بالمنصورة: احنا أهلكم وراحتكم ورعايتكم مسئوليتي

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم، بزيارة مفاجئة لإحدى دور الأيتام بالمنصورة، للاطمئنان على توفير جميع أوجه الرعاية والعناية اللازمة لأبناء الدار، وقال" احنا أهلكم وراحتكم ورعايتكم مسئوليتي" وأكد أن الدولة لا تدخر جهدا في تحقيق الراحة لكم جميعا.

وجلس محافظ الدقهلية، وسط أبناء دار الرعاية، واستمع لهم وتحدث إليهم وتسامر معهم، وتبادل معهم الأسئلة والأجوبة، في جدول الضرب، وسألهم عن طموحهم في المستقبل، وأكد لهم متابعته الشخصية لأحوالهم وتلبية احتياجاتهم، وشدد على القائمين على الدار ببذل كل الجهود لتحقيق احتياجاتهم وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية اللازمة لهم واللائقة بهم.

وتابع محافظ الدقهلية جلسته الأبوية مع أطفال دار الرعاية ونادى عليهم واحدا تلو الآخر، أين الطبيب فيجيب أحدهم فيأخذ هديته، أين المحاسب، أين المدرس، أين المهندس، أين الضابط، وأين وأين حتى وزع الهدايا على جميع الأطفال، في جو من الألفة والتجرد من المنصب والتصرف الأبوي العفوي النابع من الإنسانية.

تجدر الإشارة إلى أن الدار تقوم بتقديم خدمات متنوعة تشمل، رعاية الأسرة والطفولة والأمومة والشيخوخة، مساعدات اجتماعية وتعليمية، وخدمات صحية، وكفالة اليتيم، وتضم حضانة الطفل السعيد بطاقة استيعابية تبلغ 100 طفل، ويوجد بها 74 طفل حاليا، وتستقبل الأطفال من سن 3 شهور وحتى 6 سنوات، وحضانة روضة الطفل، وتنقسم إلى مستوى أول يقبل من سن 4 سنوات، ومستوى ثان يقبل من سن 5 سنوات، وحضانة الرضع وتقبل من سن 3 شهور، كما تضم بيت الأمل ويضم 10 أطفال ذكور.

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