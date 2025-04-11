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صيدلة عين شمس تستقبل وفدًا من جامعة نيسا البولندية لبحث أوجه التعاون

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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استقبل قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، المسؤول عن إدارة برنامج التبادل الأكاديمي الأوروبي "Erasmus+"، وفدًا رفيع المستوى من جامعة العلوم التطبيقية بمدينة نيسا البولندية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات العلمية.

صيدلة عين شمس تستقبل وفدًا من جامعة نيسا البولندية لبحث أوجه التعاون

وجاءت الزيارة تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتورة ريحاب عثمان، القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، وبإشراف كل من الدكتورة نهى الرافعي، منسق الجامعة لبرنامج "Erasmus+" ونائب مدير إدارة المنح والمشروعات، والدكتور عزيز شاكر، نائب منسق البرنامج ومسؤول متابعة المشروعات بمكتب المنح، والأستاذة الدكتورة مها نصر، أستاذ الصيدلانيات والصيدلة الصناعية ومدير إدارة العلاقات الدولية بالكلية.

ضم الوفد الزائر من بولندا كلًا من الدكتورة آنا أوبالكا، منسق برنامج Erasmus+ بجامعة نيسا، والمشاركة الدكتورة إلينا بريل من قسم اللغويات، والمشاركة الدكتورة مجدالينا روجوز من قسم الصيدلة.

وكان في استقبال الوفد بكلية الصيدلة  رولا ميلاد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورانيا حتحوت، رئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وشهدت الزيارة مناقشات موسعة حول سبل التعاون البحثي المشترك، خاصة في مجالات مستحضرات التجميل والتقنيات التجميلية الحديثة، إلى جانب بحث فرص تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمشاركة في البرامج التعليمية والمحاضرات الدولية.

وقدّمت الدكتورة مجدالينا روجوز محاضرة علمية متميزة حول أحدث التطبيقات العلاجية لليزر والأشعة تحت الحمراء في علاج السمنة وتحفيز الجهاز الليمفاوي، إلى جانب تقنيات العلاج بالكربوكسي والترددات الراديوية للتخلص من ترهلات الجلد  بحضور أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.

وفي ختام الزيارة أعرب أعضاء الوفد عن بالغ سعادتهم بحفاوة الاستقبال وأجواء الضيافة المتميزة التي عكست عمق العلاقات بين الجانبين.

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