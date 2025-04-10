الخميس 10 أبريل 2025
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أخبار مصر

وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في البحث العلمي والابتكار

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو
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 عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لقاءً مع السيدة إيكاترينا زاهارييفا، مفوضة الاتحاد الأوروبي للشركات الناشئة والبحث والابتكار، وذلك بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

 

ويأتي ذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وسعيًا لتعزيز مكانة مصر على الساحة العلمية الدولية. 

وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في البحث العلمي والابتكار

شهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية نتائج الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي على مدار العقود الماضية، والتي أثمرت عن العديد من الإنجازات، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تقوم على قيم الإنصاف والاحترام المتبادل والثقة المشتركة. كما نوه بدور التعاون في مجالات البحث والابتكار في دعم رأس المال البشري كركيزة لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

وأشار الوزير إلى أهمية الاستفادة المتبادلة من برنامج "هورايزون أوروبا" في ضوء الرؤية الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لما يحمله من فرص استثنائية لدعم التوظيف والصناعة والاقتصاد القائم على المعرفة.

ومن جانبها، أوضحت  إيكاترينا زاهارييفا أن انضمام مصر إلى برنامج "هورايزون أوروبا" من شأنه تعزيز التعاون في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، وفتح آفاق جديدة للابتكار المشترك.

ويأتي هذا اللقاء في ضوء تقدم مصر بطلب رسمي للانضمام إلى البرنامج كدولة شريكة في مارس ٢٠٢٤، تلاه بدء المفاوضات الرسمية في أكتوبر ٢٠٢٤، والتي أسفرت عن توقيع المفاوضين الرئيسيين بالأحرف الأولى على نص الاتفاقية؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الرسمية لإقرارها من الجانبين.

ضم الوفد المصري المشارك في اللقاء السفير أحمد أبو زيد، سفير جمهورية مصر العربية لدى بلجيكا، والدكتور عبد الحميد الزهيري، المفاوض الرئيسي لبرنامج "هورايزون أوروبا" عن الجانب المصري، والدكتورة سلمى يسري، مستشار الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة شاهندا عزت، مديرة المكتب الثقافي المصري بباريس والملحق الثقافي، والسكرتير الأول حسن النجار من سفارة جمهورية مصر العربية في بروكسل.

كما شارك من جانب الاتحاد الأوروبي السيدة سيجنى راتسو، نائب المدير العام للإدارة العامة للبحث والابتكار، وفريق التفاوض التابع للاتحاد الأوروبي.

 

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