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خارج الحدود

بعد تهديد الصين بحرب تجارية، أمريكا ترفع الرسوم الجمركية على بكين إلى 145%

الرسوم الجمركية على
الرسوم الجمركية على الصين، فيتو

أعلن البيت الأبيض، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن  الرسوم الجمركية على الصين بلغت حتى الآن 145%.

رفع الرسوم الجمركية على الصين إلى  145%

ويأتي ذلك في ظل استعال حربا تجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية قرارات الرئيس دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على عدد كبير من دول العالم، وكان لبكين نصيب الأسد من هذه الرسوم.

وبالأمس الأربعاء،  أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رفع الرسوم الجمركية على الصين بنسبة 125%، وذلك لعدم احترامها الأسواق العالمية.

وحث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأمريكيين، على الهدوء ومواصلة الاستثمار، مع بدء تطبيق رسومه الجمركية الشاملة، وسط ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية مع بداية التداولات، وتوقعات ببدء أمريكا المفاوضات خلال الأيام المقبلة مع عدد من الدول من أجل الاتفاق على خفض أو إلغاء تلك الرسوم، مقابل تقديم تنازلات تجارية من شركاء واشنطن التجاريين. 

وكتب ترامب في سلسلة منشورات على منصة "تروث سوشيال"، أن "هذا وقت رائع للشراء"، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة أكبر وأفضل من أي وقت مضى". 

ومن جانبها قالت وزارة التجارة الصينية إنه إذا أصرت الولايات المتحدة على طريقتها الخاصة فستستمر الصين في المواجهة حتى النهاية.

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