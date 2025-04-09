الأربعاء 09 أبريل 2025
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محافظات

محافظ شمال سيناء يعلن تطوير كورنيش العريش

محافظ شمال سيناء،فيتو
محافظ شمال سيناء،فيتو

تفقد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء كورنيش العريش وساحل البحر للبدء في عملية التطوير والإنشاء.


 

محافظ شمال سيناء يعلن تطوير كورنيش العريش
 

وتشمل عملية التطوير إنشاء ممشى سياحي و إنارة كاملة، وأماكن انتظار، ومرافق خدمية مثلا لكافتريات والبرجولات، بهدف توفير متنفس طبيعي ومزار سياحي لأهالي سيناء والزائرين.


 

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جاء ذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تشهد مدينة العريش عملية تطوير شامله تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

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