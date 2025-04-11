وصول بعثة المصري إلى مطار القاهرة بعد توديع الكونفدرالية

وصلت النادي المصري إلى مطار القاهرة الدولي منذ قليل بعد خوض مباراة سيمبا التنزاني بالبطولة الكونفدرالية.

موعد مباراة المصري وبتروجيت

ويلتقي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق بتروجيت في الجولة الثانية من المرحلة الثانية لدوري نايل والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الأحد المقبل على إستاد السويس الجديد.

محمد الغازي حكمًا لمباراة المصري وبتروجيت

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الثانية من المرحلة الثانية لدوري نايل والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق بتروجيت.



ويتكون الطاقم التحكيمي من محمد الغازي حكمًا للساحة ومعه كل من خالد حسين ومحمد محمود لطفي كمساعدين، أحمد حمدي حكمًا رابعًا، فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو إلى الحكم علاء صبري بمعاونة من زميله محمود أبو الرجال.

المصري يودع الكونفدرالية

ودع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، بطولة الكونفدرالية الإفريقية، من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام سيمبا التنزاني، بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن إياب دور الثمانية من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الوقت الأصلي انتهى بفوز سيمبا بهدفين أحرزهما إيلي مبانزو وستيفن موكوالا في الدقيقة 22 و33، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد فوز المصري البورسعيدي ذهابًا بثنائية نظيفة.

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