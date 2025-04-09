التشكيل المتوقع للمصري أمام سيمبا التنزاني بالكونفيدرالية

مباراة سيمبا التنزاني والمصري، استقر التونسي أنيس بو جلبان المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي على تشكيل فريقه لمواجهة سيمبا التنزاني عصر اليوم الأربعاء ضمن مباريات إياب دور الثمانية للنسخة العشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

تشكيل المصري المتوقع أمام سيمبا بالكونفدرالية

سيمبا والمصري، ومن المتوقع ان يخوض المصري البورسعيدي المباراة بالتشكيل التالي..

محمود جاد لحراسة المرمى

كريم العراقي، محمود حمادة، محمد هاشم، ليستويل أمانكونا لخط الظهر

سامادو أتدجيكو، أحمد عيد كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

أحمد القرموطي، كريم بامبو، ميدو جابر كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بابا بادجي

موعد مباراة سيمبا التنزاني والمصري

يحل فريق المصري البورسعيدي نظيره سيمبا التنزاني في الثالثة عصر اليوم الأربعاء ضمن مباريات إياب دور الثمانية للنسخة العشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

القناة الناقلة لمباراة سيمبا التنزاني والمصري بالكونفيدرالية

وأعلنت شبكة قنوات beIN Sports عن القناة التي ستنقل مباراة إياب دور الثمانية من النسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي ستجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وسيمبا التنزاني، والمقرر إقامتها على استاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام في الثالثة عصر اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة.

وسيتم نقل المباراة على قناة beIN Sports5 وذلك بتعليق المعلق الرياضي محمد فوزي.

مباراة سيمبا التنزاني ضد المصري

وانتهت مباراة الذهاب بفوز النسور الخضر بهدفين نظيفين.

ويبحث المصري بقيادة التونسي أنيس بو جلبان عن حجز بطاقة التأهل لدور نصف نهائي البطولة الكونفدرالية لكن مهمته لن تكون سهلة أمام بطل تنزانيا الذي يتسلح بعاملي الأرض والجمهور.

المصري بالأخضر وسيمبا بالأحمر في مباراة الفريقين بالكونفيدرالية

ويرتدي المصري بمباراة اليوم الطاقم الأخضر الكامل وسيرتدي حارسه اللون الأصفر، فيما سيرتدي فريق سيمبا الطاقم الأحمر الكامل وسيرتدي حارسه اللون البنفسجي.

البنيني ديجيندو لويس حكمًا لمباراة سيمبا التنزاني والمصري

ويقود مباراة المصري ومضيفه فريق سيمبا التنزاني الطاقم حكم الساحة البنيني "ديجيندو لويس "، ومعه مواطنه " ايريك ايامفو " كمساعد حكم أول، والأنجولي " دي اوليفيرا " كمساعد حكم ثاني ، فيما يقوم البنيني " اديسا ليجالي " بمهام الحكم الرابع، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى " ليتيسيا فيانا " من إي سواتيني بمعاونة من زميلتها الزامبية " ديانا شيكوتيشا ".

قائمة المصري لمباراة سيمبا بالكونفيدرالية



وضمت القائمة 24 لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد، محمود حمدي، محمد شحاتة.

خط الدفاع: كريم العراقي، أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، محمد هاشم ، حسن علي، عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمود حمادة، يوسف الجوهري ، محمد مخلوف، حسين فيصل، ميدو جابر، عبد الرحيم دغموم، كريم بامبو، أحمد القرموطي، سامادو أتدجيكو، أمادو با ، ليستويل أمانكونا.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن، بابا بادجي.

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