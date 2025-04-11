الجمعة 11 أبريل 2025
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هوت بسرعة واختفت تماما، لحظة سقوط مروحية في نهر هدسون بنيويورك (فيديو)

سقوط مروحية في نهر
سقوط مروحية في نهر هدسون بنيويورك، فيتو

قالت السلطات الأمريكية إن مروحية تحطمت فى نهر هدسون قبالة مانهاتن في مدينة نيويورك الخميس، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل.

وذكرت إدارة الإطفاء أنها تلقت تقريرًا بشأن سقوط مروحية في النهر حوالي الساعة 15:17 مساء.

ووقع حادث التحطم في النهر قرب شارع هيوستن ونفق هولاند.

وأكد عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز، يوم الخميس، مصرع ستة أشخاص في حادث تحطم مروحية في نهر هدسون.


وقال آدامز خلال مؤتمر صحفي: "في الوقت الحالي، تم انتشال جميع الضحايا الستة من المياه، وللأسف، تأكدت وفاتهم جميعًا".

من جانبها، أكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن مروحية من طراز "بيل 206" تحطمت وغرقت في نهر هدسون في نيويورك.

وأظهرت مقاطع فيديو مصورة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي المروحية وهي تهوي في النهر بسرعة فائقة لتختفي تمامًا.

وذكرت إدارة الإطفاء أن وحداتها تجري عمليات إنقاذ في موقع الحادث.

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