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رياضة

المغرب يتأهل لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا للناشئين على حساب جنوب إفريقيا

منتخب المغرب للناشئين،
منتخب المغرب للناشئين، فيتو

تأهل المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 17 عامًا عقب فوزه مساء الخميس على نظيره منتخب جنوب إفريقيا 3-1 في ربع النهائي.

وسجل أهداف المغرب كل من إسماعيل العود بالدقيقة 13 وزياد باها بالدقيقة 61 و62  فيما أحرز نيو بوهلوكو هدف منتخب جنوب إفريقيا الوحيد في الدقيقة 54. 

 

منتخب بوركينا فاسو

كما حجز منتخب بوركينا فاسو مقعدًا في المربع الذهبي بفوزه الكبير على منتخب زامبيا 6-1. 

 

وافتتح محمد فوفانا، التسجيل لبوركينا فاسو مبكرًا في الدقيقة 11، وأضاف أشرف تابسوبا، الهدف الثاني في الدقيقة 21 من ركلة جزاء.

غير أن آبيل سالم  نيورونجو قلص الفارق بتسجيله هدف منتخب زامبيا الوحيد في الدقيقة 35.

 

وفي الشوط الثاني، أضاف هاليدو دياكيتي، الهدفين الثالث والرابع لبوركينا فاسو في الدقيقتين 58 و68.

فيما عاد أشرف تابوسوبا لهز الشباك من جديد، مسجلًا الهدف الخامس في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

واختتم أشرف تابسوبا، مهرجان الأهداف، بإحرازه الهدف السادس لبوركينا فاسو في الدقيقة 90.

ويلتقي منتخب بوركينا فاسو في الدور قبل النهائي، مع الفائز من مباراة تونس ومالي، بدور الثمانية.

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