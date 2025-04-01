ضبط 30 ألف قرص ترامادول و31 كيلو حشيش بـ 5.5 مليون جنيه في مطروح

واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، جهود مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

ضبط 4 تجار مخدرات بمطروح بحوزتهم 30 ألف قرص ترامادول و31 كيلو حشيش بـ 5.5 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح عن ضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته 15 كيلو جراما من مخدر الحشيش، وضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزتهما 16 كيلو جراما من مخدر الحشيش.

ضبط مخدرات بـ 5.5 مليون جنيه

كما ضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة الضبعة، وبحوزته 30 ألف قرص لعقار الترامادول المخدر – طبنجة – عدد من الطلقات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 5.5 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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