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رياضة

هشام حنفي: الأهلي عنده شيكات مفتوحة بجد

هشام حنفي، فيتو
هشام حنفي، فيتو

تحدث هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، عن تعاقدات المارد الأحمر خلال الفترة الماضية.

وقال هشام حنفي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "النادي الأهلي عنده شيكات مفتوحة بجد، وإدارة النادي تستحق الاحترام والتقدير".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "مجلس إدارة الأهلي والخطيب بالنسبة لي رمز كبير، وصول الأهلي للمرة الـ21 لنصف نهائي دوري الأبطال هو شرف كبير للرياضة المصرية".

وأكمل:"هناك مفاوضات بين الأهلي ومصطفى محمد في الفترة الحالية".

واختتم حديثه قائلًا: "كولر قادر على توظيف صفقات الأهلي الجديدة وزيزو إضافة كبيرة للأحمر، بعد يومين هناك أكثر من لاعب سيذهب لاستخراج تأشيرة للمشاركة في المونديال".

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