هشام حنفي: الأهلي عنده شيكات مفتوحة بجد

تحدث هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، عن تعاقدات المارد الأحمر خلال الفترة الماضية.

وقال هشام حنفي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "النادي الأهلي عنده شيكات مفتوحة بجد، وإدارة النادي تستحق الاحترام والتقدير".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "مجلس إدارة الأهلي والخطيب بالنسبة لي رمز كبير، وصول الأهلي للمرة الـ21 لنصف نهائي دوري الأبطال هو شرف كبير للرياضة المصرية".

وأكمل:"هناك مفاوضات بين الأهلي ومصطفى محمد في الفترة الحالية".

واختتم حديثه قائلًا: "كولر قادر على توظيف صفقات الأهلي الجديدة وزيزو إضافة كبيرة للأحمر، بعد يومين هناك أكثر من لاعب سيذهب لاستخراج تأشيرة للمشاركة في المونديال".

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