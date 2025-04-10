كولر لا يعرف الخسارة أمام يورتشيتش قبل صدام الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني لمواجهة نظيره بيراميدز بقيادة الكرواتي كورنسلاف يورتيتش في المباراة المقرر أن تجمع بينهما مساء يوم السبت على استاد 30 يونيو في قمة منافسات الجولة الثانية من مرحلة المنافسة علي بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقابل كولر ويورتيتش وجهًا لوجه ثلاث مرات، بواقع مباراتين في الموسم الماضي ومباراة في الموسم الحالي، ونجح خلالهم مدرب الأهلي في التفوق علي نظيره مدرب بيراميدز، حيث لا يعرف كولر الخسارة أمام يورتيتش، حيث فاز في لقاءين بنتيجة 3-2، والأخرى فاز بهدف نظيف بينما حضر التعادل في لقاء وحيد بنتيجة 2-2.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بيراميدز يوم السبت المقبل الموافق 12 أبريل في تمام الساعة السابعة مساء من منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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